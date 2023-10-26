Стали известны самые популярные суеверия у россиян

Более 60% респондентов опроса каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и A2:Research признались, что считают себя суеверными людьми. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Почти половина (45%) сообщили, что периодически обращаются к разным предсказательным практикам, наподобие таро, астрологии и других, чтобы «заглянуть в будущее». 13% отметили, что верят в подобное, но относятся к этому крайне отрицательно, так как все мистическое и оккультическое несет вред. Еще 11% настроены скептически.

А вот ритуалы для привлечения удачи или отгоняющие неудачу (например, постучать по дереву, перекреститься или поплевать через плечо), как оказалось, довольно популярны — их совершают 49%, причем 15% делают это на автомате. Столько же опрошенных искренне верят в то, что такие ритуалы по-настоящему работают.

Автомобилисты тоже придерживаются примет и суеверий. Более чем в трети авто опрошенных можно увидеть религиозные атрибуты (иконы, четки и т.д.), 19% украшают салон символами своего знака зодиака, 15% предпочитают амулеты для защиты, еще 12% держат в авто талисманы на удачу или атрибуты фен-шуй. 7% и 5% приносят в автомобиль талисманы на богатство и другие обереги. И лишь 10% не используют ничего из вышеперечисленного, садясь за руль.

Интересно, что еще почти 30% опрошенных автолюбителей уверены в том, что автомобиль можно «зарядить» положительной энергией. Среди перечисленных способов встречались следующие: прочитать молитву перед поездкой, разговаривать с машиной, не возить пессимистов, не ругаться матом, находясь в авто, спрятать в салоне монетку и просто думать о хорошем.

А вот касательно того, могут ли некоторые места быть счастливыми или же, наоборот, «проклятыми», мнения разделились: 50% опрошенных заявили, что в подобное не верят, в то время, как 49% предпочитают избегать локаций с дурной славой. Что касается веры в «счастливые маршруты», 40% уверены, что такие пути и правда существуют, но касается это только одного-двух мест, 31% категорически не принимают это, а 28% просто убеждены, что такое явление может быть вполне реальным.

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