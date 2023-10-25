Родители подрались в детском саду в Ухте

Матери воспитанников детского сада в Ухте устроили драку в раздевалке, женщин привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики Коми.

Матери устроили потасовку из-за поведения детей в раздевалке ухтинского детсада, конфликт начался со словесных оскорблений и быстро перерос в рукоприкладство.

Одна из женщин вцепилась в оппонентку ногтями и расцарапала ей лицо. Мировой судья Седьюского судебного участка Ухты признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей.

Судья учел тот факт, что женщина беременна и имеет малолетних детей. В отношении второй участницы конфликта процессуальное решение приняли сотрудники ОМВД Ухты, женщину привлекли к административной ответственности.

Ранее женщины подрались в Дагестане из-за того, что дочь одной из них якобы сожгла Коран.