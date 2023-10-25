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В элитном бизнес-клубе Москвы идут обыски

Shot: в элитном бизнес-клубе Москвы Club 500 проходят обыски

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Club 500/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В элитном бизнес-клубе Москвы Club 500 начались обыски. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, 25 октября в международном закрытом премиальном бизнес-клубе начались обыски, из здания никого не выпускают. На месте работают сотрудники Федеральной службы безопасности, налоговой службы, Управления экономической безопасности и Следственного комитета. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не сообщаются.

Среди основателей Club 500 числится бизнесмен и автор книг «Трансформатор» Дмитрий Портнягин. По данным Shot, учредители в соцсетях сообщают, что резиденты клуба являются лидерами рынка и имеют средний оборот около 2,6 млрд рублей в год.

Ранее в Приморье бывшего замглавы «Нацрыбресурса» и сообщников арестовали из-за взятки.

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