На Камчатке вооруженные мужчины в масках напали на дальнобойщиков ради 2,7 тонны икры

На Камчатке полицейские задержали двоих мужчин, которые совершили налет на грузовик с красной икрой. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Разбойное нападение произошло 10 октября на автодороге недалеко от поселка Сокоч Елизовского района. Как рассказали пострадавшие, неизвестные, лица которых были скрыты масками, остановили грузовой автомобиль и продемонстрировали дальнобойщикам нож и предмет, похожий на пистолет.

Под угрозой применения оружия злоумышленники заставили потерпевших перегрузить 108 контейнеров с икрой общей массой 2700 кг в их машину и скрылись с места преступления. Перевозчики немедленно сообщили о произошедшем в полицию, уточнив, что стоимость груза, на который покусились грабители, составляет 3,5 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое жителей Петропавловска-Камчатского. Ими оказались ранее неоднократно судимый и безработный 39-летний мужчина и 29-летний директор предприятия по переработке металлов. 101 куботейнер с деликатесом обнаружили в ходе осмотра складского помещения, которое использовали подельники.

Подозреваемых задержали и поместили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее тонны потрошеной красной рыбы нашли на свалке Камчатки.