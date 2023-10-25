Прокуратура начала проверку после получения ожога 80% тела сотрудником подмосковной школы

После взрыва газонокосилки в школе в Химках и получения ожога 80% тела сотрудником учреждения городская прокуратура начала проверку. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.

«Химкинская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 25 октября. Предварительно, сотрудник учреждения ремонтировал газонокосилку в школьной подсобке. Из садовой техники пролился бензин, произошел взрыв. В результате помещение, где все случилось, чуть не сгорело. Мужчина получил ожог 80% тела. Школу эвакуировали.

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