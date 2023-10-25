Россиянам предрекли споры из-за нового закона об общем имуществе в СНТ

Новый закон об общем имуществе в садовых кооперативах может спровоцировать конфликты между дачниками. Споры из-за недавно принятых правил предрекла юрист Оксана Бондаревич, пишет aif.ru.

В материале поясняется, что речь идет о новом законе, согласно которому все общее имущество считается совместной собственностью владельцев земельных участков. В том числе дороги и проезды, детские площадки, шлагбаумы и иная инфраструктура. Решение по строительству или сносу подобных объектов должно приниматься на собрании собственников.

По мнению Бондаревич, дачные нововведения могут стать почвой для новых ссор, а также увеличить финансовую нагрузку на граждан.

«Возникает много вопросов: как в таком случае идентифицировать тех, кто называет себя наследниками», — задается вопросом она.

До этого депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что дачники, которые не оформили границы своего садового или огороднического товарищества, могут столкнуться с рядом сложностей.

Ранее в Госдуме заявили о праве дачников подать в суд из-за соседских пчел.