Россиянам рассказали, на какие горнолыжные курорты можно отправиться этой зимой

Самыми популярными отечественными горнолыжными курортами у российских туристов являются Красная Поляна, Шерегеш, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, рассказала kp.ru директор по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

Кроме того, россияне зимой могут посетить курорт Цей в Северной Осетии-Алании или Ведучи в Чечне. Одними из самых популярных зарубежных курортов, доступных для жителей России, являются Цахкодзор в Армении, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане и курорт Копаоник в Сербии. Кроме того, можно посетить трассы Грузии — Бакуриани, Гудаури и Казбеги, продолжила эксперт.

«Есть ощущение, что за годы отсутствия прямой перевозки между Россией и Грузией наши туристы подзабыли, что у Грузии есть горнолыжные курорты. Недооценены азербайджанские горы. А ведь инфраструктура там активно развивается: есть качественные отели 5* и 4* со спа-центрами, гондольные подъемники и рестораны для apre-ski», — отметила Домостроева.

Можно также рассмотреть курорт Эрджиес в Турции, добавила она. Однако, по словам турэксперта, прошлой аномально теплой зимой снег на турецких склонах был в дефиците.

Национальный туроператор «Алеан» до этого сообщал, что Минеральные воды были выбраны самым популярным курортом среди россиян для зимнего отдыха. Кисловодску, Пятигорску, Ессентукам отдали предпочтение 7% туристов, забронировавших отдых в холодное время года.

Ранее сообщалось, что туристы свалились со склона при попытке сделать селфи на фоне гор в Дагестане.