Врач рассказала, по каким признакам можно распознать дефицит воды в организме

Нехватка воды в организме может проявляться во внешнем виде, а также самочувствии. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«При недостаточном потреблении воды может быть сухость кожи как результат обезвоживания, сухие волосы, локти. <...> Усталость, слабость, вялость, снижение работоспособности — этим тоже проявляется недостаток жидкости в организме», — отметила врач.

По ее словам, чтобы не допустить появления подобных недугов, важно потреблять 30 мл воды на кг веса ежедневно. То есть взрослому человеку нужно пить около 2–2,5 л жидкости в день, заключила Королева.

Врач-эндокринолог, диетолог КДЦ «Медси» на Белорусской Анна Кривошеева до этого рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что при возникновении обезвоживания водитель неспособен правильно оценивать ситуацию за рулем, что может привести к аварийной ситуации на дороге. Она подчеркнула, что обезвоживание может привести к головокружению, и, в самых крайних случаях, к потере сознания за рулем. По ее словам, такое состояние можно сравнить с алкогольным опьянением.

Ранее были названы добавки, которые помогают справиться с похмельем и обезвоживанием.