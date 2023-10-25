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В Кремле заявили, что Россия хранит память о теракте на Дубровке

Песков о теракте на Дубровке: мы храним память об этой трагедии

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Кремле хранят память о теракте во время спектакля «Норд-Ост» на Дубровке, который произошел в Москве 23-26 октября 2002 года, и не забывают о тех, кто погиб тогда при захвате заложников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как и все люди, мы храним память об этой трагедии, чудовищном теракте, помним всех и не забываем тех, кто погиб в этом чудовищном теракте», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, силовики не жалели жизней, чтобы спасти заложников, которые оказались в руках террористов.

»Россия неоднократно сталкивалась с терроризмом, и мы лучше других знаем, что это такое и как бескомпромиссно надо с ним бороться, что Россия и делает в настоящее время и будет делать всегда», — подчеркнул Песков.

При теракте на Дубровке группа боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке. В результате штурма бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство зрителей. Согласно официальным данным, погибли 130 заложников.

Ранее в Кремле рассказали о позициях Путина и Эрдогана по конфликту на Ближнем востоке.

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