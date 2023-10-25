В Москве спрогнозировали падение спроса на «вторичку» на 30%

Спрос на вторичное жилье в Москве к концу текущего года упадет на 25-30%, убеждена руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина. Однако на ценах это не скажется, заявила она в беседе с РИАМО.

Падение спроса риелтор связала с ключевой ставкой — при ее росте на 1% с рынка уходят 5% покупателей, объяснила она. Из-за повышения ставки и роста процентов по кредитам и ожидается падение спроса на «вторичку».

«Однако к началу снижения реальных цен это приведет не раньше нового года», — подчеркнула Никитина.

Пока спрос на квартиры повышенный — это объясняется тем, что решения регулятора на первом этапе вызывают ажиотаж на рынке вторичного жилья, так как люди стараются успеть приобрести квартиру по старым условиям, пояснила эксперт.

«Уже в ноябре средняя ипотечная ставка достигнет своего реального значения. Сразу после этого рынок начнет охлаждаться, спрос на ипотеку, а следом на вторичную недвижимость начнет падать», — считает Никитина.

При этом продавцы жилья не будут снижать цены, а будут ждать покупателей дольше обычного, считает она. Срок экспозиции продаваемых квартир таким образом вырастет. Сейчас, по словам Никитиной, он составляет около 28-32 дней.

Реального снижения цен можно ожидать через два-три месяца — до конца года никаких изменений не будет, заключила эксперт.

Напомним, в пятницу, 27 октября, совет директоров Центробанка РФ может поднять ставку до 14-15%. Это может привести к росту ипотечных ставок и пересмотру субсидируемых программ. По прогнозам финансистов, регулятор пойдет на повышение ставки с 13 до 14%, но не в рамках укрепления курса рубля, а для «охлаждения кредитного бума».

Ранее сообщалось, что цены на «вторичку» в России за месяц выросли на 1,3-2,2% несмотря на снижение спроса.