В Басманном районе столицы появится премиальный жилой комплекс с футуристическим обликом

ГК «Галс-Девелопмент» вывела на рынок премиальный жилой комплекс «Дом 56» в Басманном районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба компании, объявив о старте продаж квартир с дизайнерской отделкой «под ключ» в первом корпусе ЖК.

Комплекс располагается на улице Фридриха Энгельса, в пешей доступности от метро «Бауманская», сада им. Баумана и Лефортовского парка. Проект представляет собой три башни футуристической архитектуры с оптическим эффектом вращения вокруг своей оси. Высота зданий — 20-27 этажей.

Всего в комплексе 510 квартир в диапазоне от 27 кв. м до 130 кв. м, включая редкие жилые форматы — квартиры с личными террасами и резиденции с высотой потолков от 4 метров на последних этажах. Во всех квартирах будет выполнено остекление в пол. Цена на старте продаж – от 23 млн рублей.

Как отмечает директор департамента продаж ГК «Галс-Девелопмент» Екатерина Батынкова, по последним исследованиям Басманный район является самым перспективным в ЦАО по классу жилья «премиум».

«Данный район обладает всеми преимуществами центра: большим количеством качественной инфраструктуры, в том числе культурной и социальной, хорошей транспортной доступностью и является одним из самых зеленых в столице», — пояснила эксперт, добавив, что застройщик ожидает высокий интерес к новому объекту со стороны покупателей.

Два комплекса введут в строй с премиальной отделкой и установленной сантехникой в ванных комнатах и санузлах. На выбор предлагается два цветовых решения — Smart White в белом оттенке и Casual Grey в светло-серых тонах. Квартиры в третьем корпусе будут продаваться без отделки с возможностью объединения и ремонта по индивидуальному проекту.

В составе инфраструктуры для жителей — лобби-гостиная, почтовая комната, колясочная, а также полностью оборудованный детский клуб. Во внутреннем дворе оборудуют игровые площадки, воркаут и лаунж-зону под скульптурным навесом в окружении зелени.

На первом этаже откроются кафе, мини-маркеты и другие сервисы.

Готовность жилого комплекса — 2026 год.