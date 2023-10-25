В Китае начало работу Госуправление данных

Государственное управление данных КНР официально начало свою работу 25 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Управление будет в подчинении Госкомитета по развитию и реформе. Оно отвечает за создание инфраструктуры данных, а также собирается координировать работу по совместному использованию, разработке и применению информации.

По данным агентства, новый регулятор будет стимулировать строительство «цифрового Китая, цифровой экономики и цифрового общества». Все это будут делать на основе единого планирования.

До этого китайский парламент принял решение снять с поста министров финансов, обороны, а также науки и технологий. Министр финансов Китая Лю Кунь и министр науки и технологий Ван Чжиган работали в правительстве с марта 2018 года. Этой весной их полномочия были продлены еще на пять лет. При этом глава министерства обороны Китая Ли Шанфу проработал на своей должности семь месяцев.

Ранее востоковед объяснил, как США пытаются использовать Китай в борьбе против РФ.