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«Яндекс» начал тестировать в Москве новые правила подачи такси

РБК: в Москве «Яндекс» тестирует запрет на подачу такси в места без стоянок

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Алексей Майшев/РИА Новости

Сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать новый алгоритм подачи автомобилей такси в Москве. Пассажирам необходимо будет дойти до места с разрешенной стоянкой для посадки, сообщает издание РБК со ссылкой на несколько источников на рынке такси и подтверждение от компании.

Новую функцию ввели на нескольких московских улицах со сложными условиями для остановки, например Новый Арбат. Если пассажир вызвал машину в точку, где остановка запрещена, ему придется пройти до места, где она разрешена.

В «Яндексе» изданию сообщили, что новые правила подачи такси «внедрили несколькими неделями ранее», и подчеркнули, что вскоре зона работы данного режима расширится. Нововведение направлено на соблюдение правил дорожного движения, добавили в компании.

17 октября ФАС внесла на обсуждение вопрос о блокировке пользователей сервиса «Яндекс.Такси».

Ранее российский офис Kia обнаружили в Казахстане.

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