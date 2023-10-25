Россияне стали больше интересоваться эзотерикой

С 2021 по 2023 год вырос интерес россиян к эзотерике. Это показало исследование Pressfeed, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно полученным данным, количество журналистских запросов на сервисе в категории «эзотерика и астрология» с 2021 по 2023 год увеличилось в 2,7 раза. Самый большой скачок роста состоялся в 2022 году, при сравнении первых трех кварталов 2021 года и аналогичного периода 2022 года он составил 234%. А количество экспертов по теме, зарегистрированных на Pressfeed c целью предлагать свои комментарии и публикации СМИ, с 2021 по 2023 год увеличилось в 2,5 раза. Среди них тарологи, нумерологи, астрологи, «финансовые нумерологи», парапсихологи, рунологи, игропрактики, специалисты по «матрице душ», медиумы и т.д.

Отмечается, что с 2021 года на сервисе наблюдается рост числа журналистских запросов к экспертам в категории «эзотерика и астрология» по предсказаниям развития различных событий в сферах политики, экономики, будущего страны и международных отношений. Также растет интерес к значению примет и знаков, толкованию снов и к правилам использования эзотерической атрибутики.

Среди экспертов, зарегистрированных в категории «эзотерика и астрология», самый большой рост регистраций демонстрируют тарологи.

В 2023 году наиболее широко освещаемыми СМИ инфоповодами в рамках тренда стали: прогнозы эзотериков по важным политическим и экономическим событиям в стране; высокий рост спроса на маркетплейсах на карты Таро, амулеты и обереги; более чем десятикратный рост аудитории обучающих курсов по астрологии, гаданию, нумерологии и онлайн-школ магии; новость о том, что треть российских предпринимателей заявили о вере в эзотерические практики.

Ранее университет в Британии предложил студентам получить степень по магии.