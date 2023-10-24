Московская пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки и монеты на 4 млн рублей

Пенсионерка из Москвы лишилась золотых слитков и старинных монет, поверив мошенникам, которые заявили, что ее дочь попала в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

78-летней женщине поступил звонок от неизвестных, которые сообщили ей, что ее дочь стала виновницей ДТП, чтобы спасти ее от уголовного преследования необходимы значительные средства.

Аферисты потребовали от пожилой женщины два миллиона рублей наличными, пенсионерка призналась, что таких денег у нее нет, но она может передать «следователю» восемь золотых слитков и 70 золотых монет.

Злоумышленники отправили к москвичке курьера, а спустя некоторое время домой вернулась ее дочь, женщина поняла, что ее обманули.

Ущерб, причиненный пострадавшей, составил четыре миллиона рублей, возбуждено уголовное дело

Ранее россиянка потратила 23 года на поиски мужа и заплатила брачному агентству 12 млн рублей.