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Россиянин изнасиловал и ограбил продавщицу цветочного магазина

Жителя Кузбасса осудили за изнасилование продавщицы цветочного магазина

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Житель Прокопьевска осужден за изнасилование девушки, он напал на нее, под угрозой расправы заставил отдать все деньги из кассы и надругался. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в марте 2022 года, 34-летний житель Прокопьевска поздно вечером ворвался в круглосуточный цветочный магазин, где, угрожая предметом, похожим на пистолет заставил продавщицу отдать ему всю выручку из кассы.

Мужчина, под угрозой расправы затащил сотрудницу торговой точки в подсобку, где изнасиловал. После того, как преступник скрылся, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, насильника удалось задержать.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Установлено, что преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда насильнику назначено наказание в виде 12 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Ранее в Подмосковье педофил изнасиловал 11-летнюю девочку в заброшенной больнице.

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