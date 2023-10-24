В Жулебино охранник не пустил в торговый центр пенсионера в инвалидном кресле

В торговом центре «Миля» в Жулебино охранник отказался пустить в торговый центр пенсионера в инвалидном кресле и заставил его пройти с тростью через входную дверь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мои Люберцы».

Инцидент произошел на входе в торговый центр «Миля» и попал на видео. По словам очевидцев, сотрудник охраны ТЦ отказался пропустить пожилого человека на инвалидной коляске, предложив ему пройти в помещение на костылях, а коляску оставить на улице.

На кадрах ролика, опубликованного в сети, пенсионер, едва держась на ногах под руку с сопровождающей, проходит через вращающиеся двери.

Как отметили свидетели произошедшего, через основной вход мужчина не мог проехать в коляске, а боковую дверь, предусмотренную для проезда маломобильных граждан, представитель охраны не открыл.

Ранее инвалидную коляску паралимпийца дважды сломали во время рейса «Уральских авиалиний».