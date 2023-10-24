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Детский омбудсмен рассказала подробности конфликта бабушки с внучкой в Саратове: девочка госпитализирована

Девочка из Саратова попала в больницу после побоев бабушки из-за потерянных денег

Девятилетняя девочка из Саратова, которую ударила по голове бабушка, была госпитализирована. Об этом «Газете.Ru» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. По ее словам, здоровью ребенка ничего не угрожает.

«[Этим случаем] занимались и мы, и правоохранители. Это произошло 23 октября. Девочка была госпитализирована. Угрозы для жизни и здоровья нет. Бабушкой сейчас занимаются правоохранители», — рассказала Загородняя.

Кадры с камеры домофона, на которые попали издевательства бабушки над внучкой, опубликовали в соцсетях. На них видно, как женщина бьет девочку по голове и кричит на нее. Предположительно, причиной агрессии стала потерянная тысяча рублей и сорвавшаяся поездка на такси. Инцидент произошел в Ленинском районе города на улице Романтиков.

В СК по Саратовской области сообщи ли, что начали проверку: «По результатам проверки ситуации будет принято процессуальное решение и дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов системы профилактики», — говорится в сообщении.

Ранее в Саратове пенсионерка продала квартиру после разговора с мошенниками.

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