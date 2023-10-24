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Свидетель аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собой

В Москве покончил с собой свидетель аварии на Чернобыльской АЭС Виктор Смагин

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Игорь Костин/РИА «Новости»

На севере Москвы покончил с собой 75-летний Виктор Смагин, который был одним из свидетелей аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, прохожие нашли тело мужчины под окнами одного из многоэтажных домов на Хорошевском шоссе. Очевидцы вызвали полицию и медиков.

Как сообщает mk.ru, на столе в лоджии бывшего ликвидатора аварии на ЧАЭС была обнаружена предсмертная записка с его последними переживаниями и просьбой о прощении. За несколько дней до случившего с мужчина рассказал своей жене о том, что он выявил еще несколько опухолей. Вечером 22 октября супруга пообещала, что они вместе сходят на обследование и узнают точный диагноз. Утром 23 октября женщина встала с постели, проверила, не горит ли свет в комнате мужа, и направилась на кухню готовить завтрак. После этого она пошла в комнату супруга и увидела, что его нет.

В 1986 года Смагин работал начальником смены на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года он должен был заменить коллегу в 8:00, но в 1:30 на АЭС произошла авария. Утром с балкона своей квартиры Смагин увидел разрушенный центральный зал четвертого блока. Прибыв на АЭС, он прошел на территорию и участвовал в ликвидации последствий катастрофы.

С тех пор Смагину сделали семь операций. У него была лучевая болезнь.

До этого ученые выяснили, как радиация повлияла на детей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее в Москве 17-летний подросток избил 53-летнего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.

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