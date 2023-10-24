В Госдуме рассказали о планах по благоустройству Москвы на ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет в Москве планируют провести глобальное благоустройство, которое затронет объекты культуры, здравоохранения и образования. Об этом kp.ru рассказал председатель Экспертного совета Госдумы по строительству Владимир Ресин.

Так, за этот период в столице проведут реконструкцию порядка 500 общеобразовательных школ.

«Завершится также модернизация городских театров, в числе которых суперпопулярные Театр им. Маяковского, Театр им. Пушкина, Театр им. Моссовета», — перечислил Ресин.

По его словам, в районе Крылатское установят бассейн с волной для серфинга. Помимо этого, почти на каждой дворовой площадке в столице установят тренажеры, где жители смогут заниматься физкультурой и спортом.

Городские власти также продолжат работу по формированию сети центров «Московского долголетия», заключил Ресин.

В начале октября заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщал, что по итогам всероссийского конкурса создания комфортной городской среды было благоустроено более 500 территорий. В частности, 210 парков, 128 улиц и пешеходных зон, 102 набережные и 68 площадей в 75 регионах.

Ранее мэр Москвы рассказал о проектах благоустройства на востоке столицы.