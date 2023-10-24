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В Петербурге планируют озеленить треть территорий

В Петербурге по новому Генплану планируют озеленить треть территорий

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Согласно новому Генплану, около трети всей площади Санкт-Петербурга составят парки, скверы и природные массивы. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Уточняется, что документ рассчитан до 2040 года с прогнозом до 2050 года.

Издание отмечает, что город переходит от моноцентричной модели развития к полицентричной. Предполагается, что территории Петербурга будут формироваться с учетом жилых, производственных и транспортных участков. При этом зеленые зоны составят около 29% от общей площади Северной столицы.

В администрации города также сообщили, что в ближайшие 7 лет порядка 40 млн квадратных метров составит объем жилищного строительства.

В начале октября сотрудники АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») высадили в природном парке «Аслы-Куль» Давлекановского района Башкирии 30 тыс. саженцев деревьев хвойных пород. Оптимальное место высадки было определено экспертами института биологии Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.

Подчеркивалось, что новый лес защитит территорию от выдувания снежных осадков, что предотвратит пересыхание родников и обеспечит озеро естественной водной подпиткой.

Ранее норильские коммунальщики высадили кустарник в снег.

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