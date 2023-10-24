Израиль приостановил репатриацию россиян

Посольство Израиля приостановило процедуру репатриации россиян на неопределенный срок. Об этом в ходе беседы с представителями иудейской общины сообщил посол страны, рассказал «Газете.Ru» главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Шаевич.

«Вчера посол Израиля общался со многими по Zoom, я тоже участвовал. В настоящее время консульство не принимает заявления, не принимает людей, прекратило на какое-то время прием заявлений на ПМЖ. Ему задали вопрос — когда планируется [возобновить]? Сказал, ничего не известно в этом плане. Те, кто получил до этого разрешение, могут ехать спокойно. Самолеты летают, разными путями можно добраться. Но посол предупредил, что это не очень безопасно. Это уже личный выбор каждого», — рассказал Шаевич.

По словам раввина, такое решение связано с тем, что многие сотрудники бюрократических структур ушли воевать с боевиками ХАМАС.

«Это в связи с тем, что происходит сегодня в Израиле. Видимо, там все бюрократические структуры сократили свою деятельность в связи со многими обстоятельствами. Многие по призыву ушли воевать. Причин много», — заключил Шаевич.

7 октября палестинская радикальная группировка ХАМАС начала массированный обстрел Израиля. Члены движения проникли на территорию страны. В плену ХАМАС находятся свыше 200 человек, среди них есть россияне.

В ответ израильская армия объявила операцию возмездия под названием «Железные мечи» и начала обстрелы сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о нахождении страны в состоянии войны, идет подготовка к наземной операции.

Ранее стало известно, что Красный Крест готовится забрать 50 заложников из сектора Газа.