Хозяйкам рассказали, как идеально наточить кухонный нож

Если на лезвии кухонного ножа отсутствуют сколы и зазубрины, его необязательно нести в мастерскую, а можно наточить в домашних условиях. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев. Для заточки, по его словам, подойдет специальный камень или мусат.

«Положите наточный камень в воду на несколько минут. Затем установите его на ровную поверхность и начинайте точить, удерживая нож под углом около 20 градусов. Проводите лезвием по камню от себя. Другой популярный способ — мусат. V-образная точилка избавит от необходимости следить за углом заточки», — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что идеально нож может наточить только специалист при помощи специального оборудования.

До этого Васильев объяснил, как правильно выбирать кухонный нож. По его словам, важно обращать внимание на материал, из которого инструмент изготовлен. К примеру, углеродистая сталь имеет хороший рез, долго держит заточку, но может придавать еде неприятный привкус, а также покрываться ржавчиной во влажной среде, добавил специалист.

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