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Сформирован список россиян на эвакуацию из сектора Газа

Представительство РФ: сформирован список россиян на эвакуацию из Газы

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Reuters

Сформирован список граждан России, которые хотят эвакуироваться из сектора Газа, в него добавляются единицы. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

В секторе Газа в настоящий момент наблюдается паника, бомбардировки анклава со стороны Израиля продолжаются, добавила она.

23 октября сообщалось, что представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что израильская наземная операция в секторе Газа начнется, если палестинская радикальная группировка ХАМАС «безоговорочно не сдастся». По его словам, если бы ХАМАС вышла из своих укрытий и освободило бы всех заложнико, «тогда война закончилась бы». Газета NYT со ссылкой на источники писала, что операция уже неоднократно откладывалась из-за переговоров о судьбе пленных.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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