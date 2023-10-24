Врач перечислила пять витаминов, которые нужно принимать женщинам после 50 лет

Женщинам после 50 лет важно принимать определенные витамины, потому что в это время у них начинается климакс, провоцирующий гормональную перестройку организма. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Так, по ее словам, для регулирования обмена кальция и фосфора, а также профилактики рака им важно принимать витамин D, для здоровья сердца и сосудов — витамин С. Витамин E поможет женщинам замедлить процессы старения и улучшить зрение, витамин A — продлить молодость, витамины группы В — поддержать работу нервной системы.

Врач также советует употреблять женщинам кальций, магний и омега-3 жирные кислоты. При этом перед приемов любых добавок важно проконсультироваться с врачом, предупредила Курбатова.

Врач акушер-гинеколог, к.м.н., руководитель отделения акушерства и гинекологии клиники EMS, эксперт компании SOLGAR Екатерина Орехова до этого рассказала «Газете.Ru», что во время климакса уменьшается количество вырабатываемых яичниками гормонов, из-за чего женщина становится более уязвима перед депрессией и переломами из-за истощения костной ткани.

Ранее врач рассказала, как меняется женщина во время климакса.