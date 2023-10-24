Российским пользователям посоветовали искать аналог WhatsApp в RuStore

Старая версия мессенджера WhatsApp в течение какого-то времени продолжит работать на смартфонах с устаревшей операционной системой, считает эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. Искать аналоги приложения в беседе с телеканалом «360» он посоветовал только в официальных магазинах, не скачивая его версии на незнакомых сайтах.

Поддержка версий WhatsApp для разных поколений смартфонов – это неудобно и трудоемко, объяснил эксперт. «Это течение жизни. Помните, у нас были аудиокассеты, потом появились CD-диски, никто ведь никого не спрашивал, где мне достать кассет? Это развитие», – добавил он.

В ближайшее время у большинства пользователей смартфонов с устаревшей ОС мессенджер продолжит работать, просто владельцам не будут предлагать никаких обновлений, считает Курочкин. При этом он подчеркнул, что сторонние клиенты разработают замену официальному приложению.

«Но если это будет недобросовестный разработчик, он может туда засунуть всякие шпионские программы», — предупредил специалист.

По этой причине нельзя пытаться скачать аналог приложения на неизвестных сайтах, подчеркнул эксперт по кибербезопасности. По его мнению, для поиска альтернативы мессенджеру следует использовать официальный российский магазин мобильных приложений для Android RuStore или магазин приложений Google Play.

Напомним, с сегодняшнего дня WhatsApp прекращает поддержку смартфонов с Android 4.4 и более старыми версиями этого поколения ОС. Эксперты предупредили россиян об опасности использования неофициальных клиентов WhatsApp, с помощью которых злоумышленники могут украсть платежные данные.

В Минцифры ранее сообщали, что в RuStore перестанут размещать VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства.