Россиянка продала интимные снимки своего ребенка и попала в колонию на 8,5 лет

В Краснодаре женщину, продавшую интимные снимки своего ребенка, посадили в колонию на 8,5 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ноябре 2017 года. В интернете 39-летней женщине поступило предложение, согласно которому она должна была сделать несколько интимных снимков со своим ребенком и отправить заказчику. Россиянка согласилась и получила за выполненную работу около 35 тысяч рублей.

О том, как правоохранительные органы узнали о случившемся, не сообщается. О возрасте и поле ребенка информации также не предоставляется.

Краевой суд вынес приговор россиянке 24 октября 2023 года. Женщину за содеянное приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Ее ребенок сейчас находится под опекой.

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