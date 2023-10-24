В США арестовали пилота, отключившего двигатели самолета в полете, пишет ABC News. В этот момент на борту лайнера находились 80 пассажиров.

Как пишут СМИ, летчик авиакомпании Horizon Air, летевший обратным рейсом в качестве пассажира в кабине пилотов, отключил двигатели самолета в небе. Он был нейтрализован членами экипажа, а после арестован полицией.

Мужчине предъявили обвинения по 83 пунктам. В заявлении авиакомпании говорится, что пилоты быстро отреагировали на инцидент и не допустили потери мощности самолета, что позволило безопасно продолжить полет.

«Не было слышно никакого шума, который мог бы насторожить пассажиров. Затем мужчину отвели в заднюю часть самолета и приковали наручниками, он не причинял никакого беспокойства», — рассказали пассажиры рейса.

Сам арестованный пилот пока не объяснил свои действия, расследование инцидента продолжается.

Ранее в Нидерландах самолет задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар.