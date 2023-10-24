Пилот самолета выгулял пса пассажирки, которая не могла покинуть салон из-за задержки рейса

Гражданка Финляндии рассказала о том, как ей помог пилот авиакомпании airBaltic, передает Fuengirola.fi со ссылкой на публикацию женщины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Эрьи, она и ее пудель Рудольф вылетели из Тампере в Малагу 19 октября. Женщина отметила, что ее питомец регулярно путешествует самолетами, так как она летает между Финляндией и Испанией почти каждый месяц.

В этот раз ее самолет вынужденно приземлился в Севилье из-за урагана. В ожидании разрешения на взлет проводники запретили пассажирам покидать салон.

«Мы ждали в самолете несколько часов. Я спросила стюардессу, могу ли выйти из самолета вместе с собакой, потому что была уверена, что она сейчас описается. Стюардесса сказала, что попросит разрешения у пилота самолета. Через некоторое время пришел пилот и сказал, что пассажирам не следует выходить из самолета, но он сам возьмет собаку на прогулку. Капитан вывел собаку на улицу и даже отвел на траву», — написала женщина в соцсети.

Она уточнила, во время прогулки шел дождь, и отметила высокий уровень сервиса в авиакомпании.

«Бронирование легкое, служба поддержки реагирует быстро, самолеты новые, персонал всегда хорош в обслуживании. Их отношение к собакам тоже очень хорошее», — поделилась Эрья опытом взаимодействия с airBaltic.

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