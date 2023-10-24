Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пилот самолета выгулял пса пассажирки, которая не могла покинуть салон из-за задержки рейса

Пилот самолета выгулял собаку пассажирки во время задержки ее рейса

close
100%
Erja Oksman/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гражданка Финляндии рассказала о том, как ей помог пилот авиакомпании airBaltic, передает Fuengirola.fi со ссылкой на публикацию женщины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Эрьи, она и ее пудель Рудольф вылетели из Тампере в Малагу 19 октября. Женщина отметила, что ее питомец регулярно путешествует самолетами, так как она летает между Финляндией и Испанией почти каждый месяц.

В этот раз ее самолет вынужденно приземлился в Севилье из-за урагана. В ожидании разрешения на взлет проводники запретили пассажирам покидать салон.

«Мы ждали в самолете несколько часов. Я спросила стюардессу, могу ли выйти из самолета вместе с собакой, потому что была уверена, что она сейчас описается. Стюардесса сказала, что попросит разрешения у пилота самолета. Через некоторое время пришел пилот и сказал, что пассажирам не следует выходить из самолета, но он сам возьмет собаку на прогулку. Капитан вывел собаку на улицу и даже отвел на траву», — написала женщина в соцсети.

Она уточнила, во время прогулки шел дождь, и отметила высокий уровень сервиса в авиакомпании.

«Бронирование легкое, служба поддержки реагирует быстро, самолеты новые, персонал всегда хорош в обслуживании. Их отношение к собакам тоже очень хорошее», — поделилась Эрья опытом взаимодействия с airBaltic.

Ранее в Таиланде водитель такси вернул пассажиру забытые в салоне автомобиля $10,5 тысяч.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий