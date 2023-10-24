Русские хакеры взломали посольство США в новом сериале

Пользователи онлайн-кинотеатра Wink, представившего сериал продюсера Вадима Галыгина про русских хакеров «Короче, план такой», оценили проект на 9 баллов из 10, сообщается на платформе.

«Четверо не знакомых друг другу людей пробрались в американское посольство в Москве, чтобы достать секретные данные с компьютеров», — описывает новый сериал «Короче, план такой» Теlegram-канал Mash.

Героя выпущенного на платформе Wink сериала — разношерстная команда русских хакеров, которые пытаются спасти мир.

Успешная команда хакеров из России считает себя благородными грабителями: им ничего не стоит влезть в кошелек очередного бизнесмена и лишить его крупной суммы денег. Они знают друг друга только по никам, но после того, как очередная операция идет не по плану, хакерам приходится встретиться в реальности. Их личности раскрыты, а на горизонте маячит тюремный срок. Но у них появляется выбор: отправиться за решетку или начать работать на российские спецслужбы.

Участники группы не хотят лишаться свободы и решают трудиться на благо страны и всего мира. Вот только внутри команды начинается борьба за лидерство, а вскоре становится ясно, что кто-то из них сотрудничает с врагом.

Зрителю предстоит узнать, сможет ли команда продолжить работать, когда выяснится, что их боссом все это время был подросток, а внутри команды завелся крот.

Ранее сообщалось о состоявшейся премьере первых трех серий о приключениях российских хакеров.

Проект создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета.