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Финский журналист сообщил о росте потребления антидепрессантов в своей стране

Журналист Хейсканен: в Финляндии растет потребление антидепрессантов

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Shutterstock

Журналист Кости Хейсканен в эфире Tsargrad.tv прокомментировал результаты исследования финских ученых, которые пришли к выводу, что население страны ждет депрессия из-за ухудшения климатических условий. По его мнению, упаднические настроения финнов связаны не только с климатом, но и с экономической ситуацией в республике. Также он сообщил о росте потребления антидепрессантов.

«Не надо быть финским ученым, говоря о том, что в Финляндии будет бесконечный ноябрь и депрессивное состояние», — сказал Хейсканен.

По его словам, финны привыкли планировать будущее заранее, однако сейчас это делать трудно, поскольку без конца идут разговоры о сокращениях, о банкротстве предприятий, о снижении доходов граждан и росте цен на товары и услуги. Все это ведет к депрессивным настроениям у населения, подытожил журналист.

Финский политолог Йохан Бекман в свою очередь заявил, что публикация результатов исследования о зависимости депрессии от климата — лишь попытка скрыть тот факт, что финнов зимой ждет экономическая катастрофа. По его мнению, к кризису привел неудачный санкционный режим, который ввели власти Финляндии против России.

Финский журналист рассказал о лжи и пропаганде русофобии на Западе.

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