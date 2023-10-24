В регионе России на свалке заметили медведя-шатуна

В Якутии заметили опасного медведя, который пришел к свалке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Инцидент произошел в поселке Усть-Нера. На видео очевидцев заметно, как медведь-шатун появился на территории, заваленной мусором. При этом вокруг слышны звуки машин, но животное не реагирует на происходящее. Наиболее вероятно, к людям хищник вышел из-за того, что искал еду.

Медведи-шатуны являются особо опасными для человека. Такие животные не смогли откормиться для спячки или вышли из нее из-за голода. В результате они могут нападать на людей.

Ранее в Красноярске ввели режим угрозы возникновения ЧС из-за медведя.