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В регионе России на свалке заметили медведя-шатуна

В Якутии крупный медведь-шатун появился на свалке

В Якутии заметили опасного медведя, который пришел к свалке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Инцидент произошел в поселке Усть-Нера. На видео очевидцев заметно, как медведь-шатун появился на территории, заваленной мусором. При этом вокруг слышны звуки машин, но животное не реагирует на происходящее. Наиболее вероятно, к людям хищник вышел из-за того, что искал еду.

Медведи-шатуны являются особо опасными для человека. Такие животные не смогли откормиться для спячки или вышли из нее из-за голода. В результате они могут нападать на людей.

Ранее в Красноярске ввели режим угрозы возникновения ЧС из-за медведя.

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