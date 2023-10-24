Блиновская приехала на заседание по продлению домашнего ареста во всем черном

Блогер Елена Блиновская приехала в суд на заседание по продлению домашнего ареста. Блогерша была одета во все черное, пишет телеканал «Звезда».

По дороге к зданию суда ее окружили журналисты, но она не стала отвечать на их вопросы.

27 апреля Елену Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. Она была задержана во время попытки покинуть Россию на автомобиле Maybach. Есть предположения, что она получила предупреждение о готовящемся задержании. Блиновская приобрела билет на самолет до Казахстана, чтобы запутать оперативников, но сама отправилась в сторону Белоруссии на личном автомобиле.

В отношении создательницы «Марафона желаний» было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей, а также по факту легализации денежных средств на сумму более 43 миллионов рублей.

По версии следствия, Блиновская использовала схему фрагментации бизнеса и уклонялась от уплаты налогов за период с 2019 по 2021 годы на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Она перечисляла свои доходы на счета 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, чтобы занизить доходы и избежать уплаты высоких налогов.

Вечером 27 апреля Елену Блиновскую доставили в Следственный комитет для проведения допроса. Ей были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. 28 апреля Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и решил поместить Блиновскую под домашний арест.

Ранее рэпер Баста задолжал налоговой службе почти 1,5 млн рублей.