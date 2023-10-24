На Украине зафиксировали вспышку гепатита А

В Винницкой области произошла вспышка гепатита А. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Соответствующий диагноз подтвердился у 60 жителей области, среди них 14 детей.

«Еще 14 пациентов находятся под наблюдением врачей и ожидают подтверждения диагноза», — сообщается в публикации.

На данный момент всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. О том, в каком городе Винницкой области это произошло, не сообщается.

Профильные специалисты тем временем организовали проверку и выясняют причину вспышки. Для лабораторных исследований взяли 66 проб води из местных источников.

Ранее в Махачкале четверо учащихся религиозного учреждения отравились шаурмой.