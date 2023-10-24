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Росавиация соберет комиссию для расследования ситуации с выкатившимся с полосы самолетом

Росавиация проведет расследование ситуации с выкатившимся с полосы самолетом

В Перми Росавиация займется расследованием инцидента с выкатившимся с полосы пассажирским лайнером. Об этом сообщает организация в своем официальном Telegram-канале.

Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, Приволжское межтерриториальное управление Росавиации сформирует комиссию.

Инцидент произошел в аэропорту Большое Савино. Самолет авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В результате никто не пострадал. Воздушную гавань закрыли на несколько часов. Это привело к задержке вылета семи рейсов. Один из самолетов ушел на запасной аэродром в Екатеринбурге.

Ранее в США пилот пытался выключить двигатели во время полета.

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