В бухтах Магадана косатки стали чаще обращать внимание на лодки рыбаков

В Магадане из-за миграции рыбы стали чаще замечать косаток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Магаданского филиала ВНИРО Евгения Метелева.

Местные жители обратили внимание на то, что особи этого вида стали чаще подплывать к лодкам рыбаков. По словам специалиста, это обусловлено условиями региона.

«Сейчас мигрируют лосось и тихоокеанская сельдь. За этими видами рыб идут тюлени, за ними идут косатки, которые питаются тюленями», — сообщил Метелев.

Интерес к людям чаще проявляют молодые особи из-за природного любопытства.

Тем не менее, с косатками нужно быть осторожным. Как сообщает начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по региону Павел Клочков, такие встречи могут нанести человеку вред. Чтобы этого не произошло, нужно снизить скорость, заглушить мотор и попытаться быть незаметным.

Ранее в Москве косатка впервые забеременела в искусственной среде.