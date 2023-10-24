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Врач рассказала, почему у пожилых может ухудшаться слух

Врач Романенко: атеросклероз может спровоцировать ухудшение слуха у пожилых

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Unsplash

Старение организма и различные возрастные заболевания могут приводить к ухудшению слуха у пожилых людей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Согласно статистике, снижение слуха наблюдается у каждого третьего человека, который старше 65 лет, и у каждого второго после 75 лет. Это достаточно распространенная проблема у пожилых людей, которая связана с общим старением», — отметила эксперт.

По ее словам, данный недуг могут спровоцировать проблемы, которые возникают после 50 лет. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, повышенное давление, сахарный диабет.

В качестве профилактики снижения слуха врач советует стараться не допустить появления данных болезней. Для этого нужно отслеживать уровень глюкозы в крови, ее липидный состав, а также измерять артериальное давление, заключила Романенко.

Накануне в пресс-службе медицинской компании «Инвитро» сообщили «Газете.Ru», что длительное и регулярное прослушивание музыки в наушниках может привести к нарушениям слуха. Кроме того, их использование может спровоцировать образование серных пробок и занесение инфекций.

Ранее врач раскрыла неожиданную причину ухудшения слуха.

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