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США просят консульский доступ к арестованной журналистке «Радио Свобода»*

Госдеп запросил консульский доступ к задержанной в РФ редактору «Радио Свобода»

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Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)

Администрация США работает над тем, чтобы получить консульский доступ к задержанной в России журналистке «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алсу Курмашевой, которая имеет гражданство Соединенных Штатов. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет ТАСС,

Он пояснил, что госдеп запросил у российского правительства больше информации об этой ситуации.

Советский районный суд Казани в понедельник, 23 октября, арестовал Курмашеву до 5 декабря. Ее подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Адвокат Эдгар Матевосян заявил, что Курмашева не считает себя виновной.

Следствие просило арестовать ее на 1,5 месяца за отказ регистрироваться иноагентом. В Государственном департаменте США на фоне задержания Курмашевой призвали граждан США «не ездить в Россию ни по какой причине», а в ЕС потребовали от Москвы соблюдения обязательств по правам человека.

Ранее бывшего замглавы МИД РФ объявили иноагентом.

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
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