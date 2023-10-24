В Новосибирске тепловоз столкнул минивэн с дороги

В Новосибирске поезд врезался в машину и протаранил ее. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Инцидент произошел на Трикотажной улице. Очевидцы поделились фото с места происшествия, на котором серый минивэн марки Hyundai находится на рельсах. Заметно, что на переднем сиденье присутствует человек. Рядом с машиной стоит поезд.

На данный момент информации о пострадавших и наличии в минивэне пассажиров нет. О том, какие повреждения получил автомобиль, также неизвестно.

Ранее в Омске нетрезвая женщина протаранила трубу газопровода.