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В Новосибирске тепловоз столкнул минивэн с дороги

В Новосибирске тепловоз протаранил машину

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Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске поезд врезался в машину и протаранил ее. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Инцидент произошел на Трикотажной улице. Очевидцы поделились фото с места происшествия, на котором серый минивэн марки Hyundai находится на рельсах. Заметно, что на переднем сиденье присутствует человек. Рядом с машиной стоит поезд.

На данный момент информации о пострадавших и наличии в минивэне пассажиров нет. О том, какие повреждения получил автомобиль, также неизвестно.

Ранее в Омске нетрезвая женщина протаранила трубу газопровода.

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