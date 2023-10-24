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Аэропорт в Перми заработал в штатном режиме

Аэродром Большое Савино в Перми возобновил работу после инцидента с самолетом

Аэродром Большое Савино в Перми возобновил прием и отправление воздушных судов, аэропорт работает в штатном режиме. Об этом сообщили «Известия».

Ранним утром 24 октября пермский аэропорт закрыли после того, как при посадке самолет авиакомпании Smartavia выкатился с полосы. В момент ЧП на борту находилось 186 человек (из них 14 детей) и шесть членов экипажа. В результате нештатной ситуации никто не пострадал. Воздушное судно не получило повреждений. Его уже отбуксировали.

Тем не менее семь рейсов пока задерживаются в пермском аэропорту. Самолеты, которые следовали до Перми, перенаправляют в другие города, сообщила ТАСС пресс-служба аэропорта.

В частности, задерживаются на вылет рейсы IO 483 Баку, ДР 366 Сочи, СУ 1395 Москва, DP 953 Анталья, 5N 584 Санкт-Петербург, ЕО 960 Махачкала. А рейс ЮТ-205 из Сургута перенаправили в Екатеринбург. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Это не первый подобный инцидент, который случился в пермской воздушной гавани. Например, в январе 2023 года борт авиакомпании «Победа» должен был лететь в Москву, но при разгоне его повело влево, и судно выкатилось в сугроб передней стойкой шасси. 183 пассажира высадили по наземным трапам.

А 22 сентября пилот Boeing-737-800 турецкой авиакомпании AnadoluJet не справился с управлением, и самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Во всех случаях никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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