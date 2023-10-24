Арестован курьер, который привез торт на праздник летчиков в Армавире

Подозреваемого в попытке отравить выпускников Армавирского училища арестовали. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В рамках дела по статье о мелком хулиганстве 32-летнего мужчину арестовали на 15 суток.

Украинца задержали в аэропорту, когда он планировал улететь в Москву. По версии правоохранителей, фигурант доставил на праздник, где отдыхали выпускники Армавирского училища, торт и алкоголь. Позже выяснилось, что в еде был сильнодействующий яд.

Торт и напитки никто не заказывал, но летчики решили, что в посылке нет ничего плохого. Тем не менее, у одного из участников праздника появились сомнения, поэтому он потребовал убрать еду. Таким образом последствий удалось избежать.

Ранее в Москве студент попробовал наркотик на занятии и отравился.