В Екатеринбурге остановили поезда в метро из-за упавшего на рельсы человека

Метро Екатеринбурга временно прекратило движение из-за пассажира на рельсах. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на станции метро «Чкаловская». По неосторожности мужчина упал на рельсы. Ехавший в тот момент поезд успел остановиться перед торцом платформы.

«Сняли напряжение, пассажира достали, передали полиции. В 8:15 движение восстановили», — сообщается в публикации.

По словам источника, пострадавший получил ссадины, от госпитализации мужчина отказался. На данный момент метрополитен работает согласно графику.

Ранее подобный случай уже происходил в метро Екатеринбурга. На станции «Проспект Космонавтов» беременная женщина упала с платформы на рельсы, поэтому работу метро пришлось остановить. Россиянку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в метро Петербурга женщина сломала ногу из-за свалившегося на нее пьяного мужчины.