В российском городе ввели режим угрозы ЧС из-за медведя

В Красноярске ввели режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за медведя. Об этом предупредила местная администрация в Telegram-канале.

Медведя в Красноярске увидели жители Железнодорожного района 22 октября. При этом мэрия добавила, что медведя ранее никогда не видели в центре города. Животное успело уйти к приезду полиции.

Полиции и охотнадзору рекомендовали патрулировать улицы. Специалисты смогут в случае угрозы жизни и здоровью людей своевременно обезвредить хищника. Подразделения администрации города и службы по отлову безнадзорных животных также будут проводить рейды и передавать информацию оперативным службам.

Администрациям районов поручили вести разъяснительную работу с жителями частного сектора и управляющими организациями о своевременном удалении пищевых отходов, чтобы они не привлекали хищника.

До этого МВД Красноярского края сообщало, что в регионе ищут медведя, который забрел на Бадалыкское кладбище в Красноярске.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.