Байден закончил свое выступление для совещания с военными

Президент США Джо Байден завершил свое выступление по экономическим вопросам и ушел на экстренное совещание с военными. Трансляцию брифинга вел Белый дом.

Байден пояснил, что должен уйти в ситуационный центр, чтобы разобраться «с другим вопросом».

Примерно в это же время появились сообщения об ударе по военным базам американских военных в Сирии. По данным телеканала Al Mayadeen, база США Ат-Танф, расположенная в пустыне на юго-востоке Сирии, была атакована двумя беспилотниками. По данным журналистов, беспилотники смогли прорвать противовоздушную оборону американской базы.

Ответственность за удар взял на себя иракский филиал радикального движения ХАМАС, представители которого заявили, что удар был нанесен и по базе Эр-Рукбан, которая также является лагерем беженцев.

Накануне стало известно, что военная авиабаза Айн-аль-Асад на западе Ирака в провинции Анбар, где помимо иракских войск размещены американские военнослужащие, была обстреляна ракетами.

Ранее Израиль нанес удары по двум аэропортам в Сирии.