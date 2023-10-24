Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден закончил свое выступление для совещания с военными

Байден прервал выступление в Белом доме ради экстренного совещания с разведкой

close
100%
Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден завершил свое выступление по экономическим вопросам и ушел на экстренное совещание с военными. Трансляцию брифинга вел Белый дом.

Байден пояснил, что должен уйти в ситуационный центр, чтобы разобраться «с другим вопросом».

Примерно в это же время появились сообщения об ударе по военным базам американских военных в Сирии. По данным телеканала Al Mayadeen, база США Ат-Танф, расположенная в пустыне на юго-востоке Сирии, была атакована двумя беспилотниками. По данным журналистов, беспилотники смогли прорвать противовоздушную оборону американской базы.

Ответственность за удар взял на себя иракский филиал радикального движения ХАМАС, представители которого заявили, что удар был нанесен и по базе Эр-Рукбан, которая также является лагерем беженцев.

Накануне стало известно, что военная авиабаза Айн-аль-Асад на западе Ирака в провинции Анбар, где помимо иракских войск размещены американские военнослужащие, была обстреляна ракетами.

Ранее Израиль нанес удары по двум аэропортам в Сирии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий