Стало известно число россиян, подавших заявки на конкурс «Это у нас семейное»

Свыше 400 000 граждан РФ подали свои заявки для участия в конкурсе «Это у нас семейное» под эгидой президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщается в заявлении платформы в Telegram.

«Участниками конкурса стали уже свыше 400 тысяч человек из более чем 70 тысяч семей!», — отмечается в публикации.

Согласно данным пресс-службы, подача семейных заявок была зафиксирована из всех российских регионов. Например, семья Завалишиных из села Сухая Вязовка Самарской области выставила на соревнование семейное древо, состоящее из 900 человек.

В заявлении указывается, что недавно было принято решение о снижении возраста на один год среди самых младших участников семейных команд — с шести до пяти лет.

До этого генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова заявляла, что регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 4 ноября 2023 года. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.

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