Ветер до 23 м/с и сильные осадки могут нарушить жизнеобеспечение сразу 16 регионов России

На этой неделе жизнеобеспечение для россиян может быть нарушено в 16 субъектах четырех федеральных округов России из-за сильных порывов ветра. Прогнозируются порывы до 23 метров в секунду. Также синоптики обещают обильные осадки. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), пишет РИА Новости.

Согласно сообщению института, эксперты прогнозируют возможные сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе.

Порывы ветра до 23 метров в секунду и выпадение осадков смешанной фазы до 30 миллиметров являются основными причинами таких нарушений.

Отмечается, что аналогичная ситуация может сложиться во второй половине недели в Алтайском, Приморском, Хабаровском, Красноярском краях, Республике Алтай, Туве, Хакасии, Кемеровской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской и Калининградской областях.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.