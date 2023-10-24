Виновных в избиении россиянина в Косово не привлекли к ответу

Во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что виновные в избиении и задержании российского сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова до сих пор не привлечены к ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), был задержан и жестоко избит 28 мая 2019 года в сербских муниципалитетах на севере Косово. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти. При этом у него был дипломатический иммунитет.

Василий Небензя подчеркнул необходимость продолжения работы Миссии ООН в Косово с сохранением ее кадрового и финансового потенциала. Он отметил, что до сих пор не были привлечены к ответственности косовоалбанцы, причастные к задержанию и нанесению тяжких телесных повреждений Михаилу Краснощекову 28 мая 2019 года. Также Небензя упомянул случай, когда еще один сотрудник Миссии ООН, А.Н. Антонов, был объявлен персоной нон грата 31 декабря 2021 года по противоправному решению краевых «властей». Он предупредил, что при отсутствии адекватной реакции подобные действия в отношении персонала ООН в других регионах мира станут лишь вопросом времени.

В 2019 году спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.