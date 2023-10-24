Россияне считают, что в холодное время года построить дом можно дешевле

Около 70% россиян уверены, что плюсов у осенне-зимнего строительства не меньше, чем в теплое время года. Кто-то ведет стройку в полноценном формате (40% владельцев загородных участков), кто-то (29%) доделывает то, что не успел летом. Это показало исследование компании РОКВУЛ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Главной задачей в осенний период становится утепление дома — об этом сообщили 37% опрашиваемых. Помимо этого, у 29% в приоритете оказалось обновление внутренней отделки, у 16% — замена электрики, у 14% — установка сантехники, коммуникаций, труб, 12% посчитали важным смонтировать проводку. А вот 23% россиян прохладная погода вообще не испугала — они назвали осень вполне подходящим временем для того, чтобы покрасить фасад и выполнить другие «внешние» работы. Однако большинство респондентов все же признались, что в холода предпочли бы работать в помещении.

Особую роль при строительстве частного дома 39% собственники отводят пожаробезопасности, 20% — поиску надежной профессиональной бригады, 14% уделяют большое внимание коммуникациям и сантехнике. Кроме того, для 41% россиян важно выбрать качественные стройматериалы, а для 30% имеет серьезное значение их стоимость.

24% респондентов отметили, что с сентября-октября начинаются скидки на строительные материалы, а 16% опрошенных сказали, что рабочие бригады в это время становятся доступнее, а прорабы сговорчивее в вопросах оплаты. Да и сам участок для строительства с нуля возможно приобрести по выгодной цене: это является существенным плюсом для 16% аудитории.

Ранее россиянам рассказали про способы сэкономить на ремонте квартиры.