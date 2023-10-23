Женщина ослепла после посещения бассейна в развлекательном центре

Жительница Великобритании ослепла на один глаз после того, как искупалась в общественном бассейне и заразилась редчайшим инфекционным заболеванием. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя британка Шерин-Фэй Гриффин почувствовала зуд и жжение в глазу после купания в общественном бассейне развлекательного центра. Женщина обратилась к врачу, ей назначили курс антибиотиков, но спустя некоторое время она проснулась от резкой боли в глазу и поняла, что ничего не видит.

Как установили медики, британка заразилась редким инфекционным заболеванием — акантамебным кератитом, болезнь вызывают амебы Acanthamoeba, которые активно размножаются. Патология может привести к полной потере зрения.

Женщина до сих пор не видит левым глазом и готовится к операции по пересадке роговицы. По словам врачей, которые смогли поставить ей точный диагноз, состояние пострадавшей ухудшилось из-за изначально неверного лечения.

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