Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мать с младенцем пострадали из-за неисправного лифта в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мать с младенцем пострадали в лифте многоэтажки

close
100%
ИНЦИДЕНТ НИЖНИЙ ТАГИЛ' class="item-image" >
Телеграм-канал ИНЦИДЕНТ НИЖНИЙ ТАГИЛ

В Ленинском районе Нижнего Тагила молодая женщина с маленьким ребенком пострадали в лифте, кабина начала движение при открытых дверях. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел в многоэтажке в Гальяно-Горбуновском массиве в доме по улице Удовенко. В лифт зашла женщина с ребенком, мать успела закатить коляску, когда кабина внезапна начала движение вверх.

Женщина застряла с внешней стороны кабины лифта между первым и вторым этажом, спасателей пришлось ждать около получаса.

«Ребенок вместе с коляской, в которой он лежал, перевернулись. Коляска колесами вверх. Провисела в таком положении она 35 минут, вниз головой, у пострадавшей множественные переломы, вывихи, порванные связки», — рассказали жильцы.

Женщину доставили в Демидовскую больницу. По словам жильцов дома, лифт неисправен уже не первый год, но ремонта и замены оборудования местные жители так и не дождались.

Ранее в российской больнице лифт с пациентами сорвался в шахту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий