Мать с младенцем пострадали из-за неисправного лифта в Нижнем Тагиле

В Ленинском районе Нижнего Тагила молодая женщина с маленьким ребенком пострадали в лифте, кабина начала движение при открытых дверях. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел в многоэтажке в Гальяно-Горбуновском массиве в доме по улице Удовенко. В лифт зашла женщина с ребенком, мать успела закатить коляску, когда кабина внезапна начала движение вверх.

Женщина застряла с внешней стороны кабины лифта между первым и вторым этажом, спасателей пришлось ждать около получаса.

«Ребенок вместе с коляской, в которой он лежал, перевернулись. Коляска колесами вверх. Провисела в таком положении она 35 минут, вниз головой, у пострадавшей множественные переломы, вывихи, порванные связки», — рассказали жильцы.

Женщину доставили в Демидовскую больницу. По словам жильцов дома, лифт неисправен уже не первый год, но ремонта и замены оборудования местные жители так и не дождались.

Ранее в российской больнице лифт с пациентами сорвался в шахту.